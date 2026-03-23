Declaração do Imposto de Renda começa na terça e permite ajudar projetos sociais sem custo

Com o início do prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda marcado para a próxima terça-feira (24), contribuintes de Araxá já podem se organizar para participar da campanha Leão do Bem 2026. A iniciativa permite direcionar parte do imposto devido para fundos municipais que financiam projetos sociais, sem pagar nada a mais por isso.

A contribuição pode ser feita por pessoas físicas que optam pelo modelo completo da declaração e também por empresas tributadas pelo lucro real. No caso das pessoas físicas, é possível direcionar até 6% do imposto devido, sendo 3% para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e 3% para o Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa. Já as empresas podem direcionar até 1% do imposto devido.

O procedimento pode ser realizado durante o prazo de envio da declaração, que neste ano ocorre de 23 de março a 29 de maio. Em Araxá, os recursos podem ser destinados ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, inscrito no CNPJ 27.421.265/0001-10, ou ao Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso, de CNPJ 41.149.994/0001-90.

Na prática, o contribuinte apenas define que uma parte do imposto, que já seria paga à União, seja aplicada diretamente em iniciativas locais. O valor pode, inclusive, reduzir o imposto a pagar ou aumentar a restituição.

Em Araxá, os recursos são repassados aos fundos municipais e utilizados em projetos aprovados pelos conselhos responsáveis. Entre as ações atendidas estão iniciativas de proteção a crianças e adolescentes, atividades socioeducativas, acolhimento institucional, além de projetos voltados à convivência, inclusão social e qualidade de vida da pessoa idosa.

A destinação é feita diretamente no sistema da Receita Federal do Brasil, no momento do preenchimento da declaração.