Decreto estipula horário do comércio até 2 de fevereiro e libera funcionamento de cinemas, teatros e esportes coletivos, mediante plano de contingência

Decreto 1.165 da Prefeitura de Araxá estipula o horário de funcionamento do comércio entre os dias 27 de novembro a 2 de janeiro de 2021, em atendimento ao Comitê de Enfrentamento à Covid-19.

A medida vale para atividades correspondentes ao Grupo II do Decreto 970. Especificamente no período de Natal, os lojistas poderão funcionar nos dias 21 a 23 de dezembro das 9h às 21h, e no dia 24 das 9h às 19h.

Lojas de shopping centers poderão funcionar todos os dias das 10h às 22h. além disso, o decreto permite a volta do funcionamento de cinemas, teatros e prática de esportes coletivos em locais próprios, clubes, campos e outros, mediante apresentação de protocolo de contingência

