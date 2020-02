DER-MG mantém plantão permanente durante período de chuvas

Como parte das ações para conter os efeitos das chuvas nas rodovias mineiras – muitas delas castigadas pelo alto índice pluviométrico registrado neste início de ano –, as unidades regionais do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), distribuídas em todo o Estado, estão em regime de plantão para ação imediata em caso de ocorrências na malha rodoviária estadual.



O principal objetivo do plantão, de acordo com o diretor-geral do DER-MG, Fabrício Sampaio, é, em um primeiro momento, o de restabelecer as condições de tráfego. “Estamos trabalhando intensamente para dar soluções aos cidadãos mineiros. A prioridade é garantir condições de trafegabilidade”, explica Sampaio.

“Posteriormente, temos que focar em encontrar e viabilizar soluções definitivas para as ocorrências que demandam mais recursos. A ajuda do governo federal será fundamental para conseguirmos melhorar as condições das nossas estradas, tão importantes para o desenvolvimento do nosso estado”, acrescenta o diretor-geral.