Desligamento programado: saiba onde a Cemig vai realizar melhorias na rede elétrica em Araxá

A Cemig informa que está programado desligamento para realizar manutenção e obras no sistema elétrico em Araxá. Nesta terça-feira, 13/06, as equipes da companhia vão instalar chaves fusíveis e substituir postes e cabos da rede de distribuição de energia do município, com o objetivo de reforçar o sistema elétrico e prevenir desligamentos acidentais.

Para realização dos serviços com segurança, será necessário interromper o fornecimento de energia nos seguintes locais e horários:

Das 13h às 18h

AV DOUTOR PEDRO PAULA LEMOS, entre números 765 e 1450

RUA JUVERSINO FRANCISCO DA CRUZ, entre números 120 e 165

RUA JOSE GARCIA CUNHA, números 30

RUA ALBERES JOSE BORGES, entre números 50 e 80

RUA IRMAS FRANCISCANAS, entre números 10 e 185

RUA JOSE VICENTE NETO, entre números 20 e 120

Para que os clientes residenciais da Cemig tenham conhecimento sobre as manutenções e para que as empresas que prestam serviços essenciais à população, como abastecimento de água, hospitais, comércios e indústrias possam planejar suas atividades, a companhia envia comunicado a todos os clientes cadastrados na região com 15 dias de antecedência do serviço de desligamento programado. Aqueles que não possuem cadastro, podem se inscreverem nos canais de atendimento da empresa: http://www.cemig.com.br.

Durante o período da interrupção, caso precise realizar manutenção na instalação elétrica interna da residência, o cliente deverá desligar antes a chave geral (disjuntor) para sua segurança, pois se os serviços programados se encerrarem antes do prazo informado, o retorno da energia elétrica poderá ser antecipado.

Caso ocorra algum fato que impeça a realização dos serviços, essa interrupção poderá ser cancelada sem prévio aviso.