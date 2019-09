Dia D da inclusão do deficiente no mercado de trabalho

A Prefeitura de Araxá, através do Sine, juntamente com o Ministério da Economia e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, promovem mais uma edição do Dia D, o dia da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Nesta segunda-feira, 30, de 9h às 14h, no Teatro Municipal de Araxá.

O Dia D é uma ação realizada de forma exclusiva para o público com deficiência, que demanda o trabalho conjunto de vários órgãos. O objetivo principal é a interação do deficiente com as empresas que são obrigadas a contratá-los através da lei de cotas.

Este ano estarão presentes no Dia D cerca de 28 empresas inscritas na Lei de Cotas, a Agência Regional do Trabalho de Araxá e Gerência Regional do Trabalho de Uberaba, os Auditores Fiscais do Trabalho, além do Sine/Araxá e da Prefeitura Municipal. Também confirmaram participação instituições técnicas que capacitam o deficiente para o mercado de trabalho, como o Sebrae, Senai, Senac, Bit Companhy e Escola Técnica Santa Edwiges.