Dia D de Multivacinação aplica 309 doses em Araxá; cobertura de algumas vacinas ainda é baixa



O Dia D da Campanha de Multivacinação aplicou 309 doses de vacinas em Araxá no último sábado (22). A mobilização promovida pela Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, foi realizada na Unicentro e na Uninordeste. Do total, 202 doses foram administradas na Unicentro e 107 na Uninordeste.

A campanha teve como público prioritário crianças e adolescentes menores de 15 anos, mas a vacinação também esteve disponível para pessoas de outras faixas etárias. Durante a ação, foram ofertados imunizantes previstos no Programa Nacional de Imunizações (PNI), possibilitando a atualização de doses em atraso. As três vacinas com maior número de aplicações foram Influenza, com 126 doses; Febre Amarela, com 26; e Varicela, com 23.

Segundo a coordenadora de Imunização de Araxá, Érica Fonseca, as coberturas vacinais apresentam índices diferentes conforme o imunizante e a faixa etária, e algumas ainda estão abaixo do esperado.

“Precisamos aumentar principalmente a cobertura da Influenza, ACWY, HPV, Dengue e também dos reforços do calendário infantil. É importante que pais e responsáveis confiram o cartão de vacinação e procurem uma unidade de saúde para atualizar as doses que estiverem em atraso”, destaca.

Coberturas



A meta de cobertura preconizada pelo Ministério da Saúde varia conforme o imunizante. Para a maioria das vacinas do calendário infantil, o índice é de 95%. Para BCG e Rotavírus, a meta é de 90%.

Entre os adolescentes, a cobertura da ACWY está em 56,66% e a do HPV em 70%. Na vacinação contra a Dengue, a primeira dose registra 67,15% e a segunda, 35,26%. A cobertura da Influenza está em 49,16% entre os grupos prioritários.

Nas vacinas aplicadas ao nascer, a BCG registra 94,70% e a Hepatite B, 94,70%. Entre os menores de 1 ano, a Febre Amarela está em 79,62%; VIP, 82,34%; Pneumo 10, 82,74%; Meningite C, 79,21%; Penta, 81,52%; e Rotavírus, 82,88%.

A partir de 1 ano de idade, a primeira dose da Triviral está em 88,99% e a segunda, em 75,54%. O primeiro reforço da DTP está em 69,29%; o reforço da VIP, em 75,41%; a Varicela, em 79,21%; e a Pneumo 10, em 81,39%. Aos 4 anos, o segundo reforço da DTP registra 78,04%; a segunda dose da Varicela, 94,89%; e o reforço da Febre Amarela, 87,29%.

Cronograma de vacinação



A vacinação continua disponível nas unidades de saúde do município conforme o cronograma semanal. A orientação é que a população procure a unidade de referência levando o cartão de vacinação para que a equipe verifique a necessidade de atualização das doses.

Devido a uma capacitação presencial das equipes, todas as salas de vacinas encerrarão as atividades às 12h30 nesta quarta-feira (26).

Horários de atendimento de 24 a 28 de agosto



Unicentro (Covid e Influenza – apenas para crianças) e Unileste

Segunda, terça e quinta-feira: 7h30 às 16h

Quarta-feira: 7h às 12h30

Sexta-feira: 7h30 às 15h

Uninorte

Segunda e terça-feira: 7h30 às 16h

Quarta-feira: 7h30 às 12h30

Quinta e sexta-feira: 7h30 às 14h

Unisul

Segunda, terça e quinta-feira: 7h30 às 16h

Quarta-feira: 7h às 12h30

Sexta-feira: 7h30 às 12h

Unisa

Segunda a quinta-feira: 7h30 às 12h30

Sexta-feira: 7h30 às 12h

Unioeste, Uninordeste, ESF Pão de Açúcar e USF Max Neumann

Segunda, terça e quinta-feira: 7h30 às 16h

Quarta-feira: 7h30 às 12h30

Sexta-feira: 7h30 às 12h