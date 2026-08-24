Ruralão 2026 começa com seis jogos e 19 gols na primeira rodada

O Campeonato Ruralão 2026 começou neste domingo (23), com seis partidas e 19 gols marcados na primeira rodada. Promovida pela Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, a competição teve jogos nos campos Délcio Campolina (AEF), Arena Cachorrão e CT Vila Nova.



A abertura oficial foi realizada no Estádio Délcio Campolina, na AEF, com a presença do vice-prefeito Bosco Júnior e do secretário municipal de Esportes, Rodrigo Siqueira. A solenidade antecedeu o confronto entre Fazenda Máfia e Santa Vitória, que terminou com vitória do Santa Vitória por 1 a 0.



Nos demais confrontos, o Santa Mônica venceu a equipe Savana por 4 a 1, enquanto o Amigos superou a AJESP por 3 a 1. Guarani Júnior e Estância City empataram em 1 a 1, assim como Real Bahia e São Geraldo, que ficaram no 2 a 2. Completando a rodada, o Asa Branca venceu a Fazenda São Pedro por 2 a 1.



Ao todo, 17 gols foram marcados nos seis jogos que abriram a edição 2026 do Ruralão.



Resultados da 1ª rodada



Santa Vitória 1 x 0 Fazenda Máfia



Santa Mônica 4 x 1 Savana



Amigos 3 x 1 AJESP



Guarani Júnior 1 x 1 Estância City



Real Bahia 2 x 2 São Geraldo



Fazenda São Pedro 1 x 2 Asa Branca



Próxima rodada



A segunda rodada do Ruralão 2026 será disputada no próximo domingo (30), com seis partidas pelas chaves A, B e C.



8h30



Chácara Dona Adélia: Chácara Dona Adélia x Fazenda São Pedro



Mangabeiras/Trianon: Real Bahia x Fazenda Máfia



Santa Terezinha: Tiradentes x São Geraldo



10h30



Santa Terezinha: Asa Branca x AJESP



Mangabeiras/Trianon: Savana x Guarani Júnior



Chácara Dona Adélia: Santo Antônio x Santa Mônica



Nesta rodada, folgam Amigos, pela Chave A; Santa Vitória, pela Chave B; e Estância City, pela Chave C.



