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Ruralão 2026 começa com seis jogos e 19 gols na primeira rodada

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Ruralão 2026 começa com seis jogos e 19 gols na primeira rodada

O Campeonato Ruralão 2026 começou neste domingo (23), com seis partidas e 19 gols marcados na primeira rodada. Promovida pela Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, a competição teve jogos nos campos Délcio Campolina (AEF), Arena Cachorrão e CT Vila Nova.

A abertura oficial foi realizada no Estádio Délcio Campolina, na AEF, com a presença do vice-prefeito Bosco Júnior e do secretário municipal de Esportes, Rodrigo Siqueira. A solenidade antecedeu o confronto entre Fazenda Máfia e Santa Vitória, que terminou com vitória do Santa Vitória por 1 a 0.

Nos demais confrontos, o Santa Mônica venceu a equipe Savana por 4 a 1, enquanto o Amigos superou a AJESP por 3 a 1. Guarani Júnior e Estância City empataram em 1 a 1, assim como Real Bahia e São Geraldo, que ficaram no 2 a 2. Completando a rodada, o Asa Branca venceu a Fazenda São Pedro por 2 a 1.

Ao todo, 17 gols foram marcados nos seis jogos que abriram a edição 2026 do Ruralão.

Resultados da 1ª rodada

Santa Vitória 1 x 0 Fazenda Máfia

Santa Mônica 4 x 1 Savana

Amigos 3 x 1 AJESP

Guarani Júnior 1 x 1 Estância City

Real Bahia 2 x 2 São Geraldo

Fazenda São Pedro 1 x 2 Asa Branca

Próxima rodada

A segunda rodada do Ruralão 2026 será disputada no próximo domingo (30), com seis partidas pelas chaves A, B e C.

8h30

Chácara Dona Adélia: Chácara Dona Adélia x Fazenda São Pedro

Mangabeiras/Trianon: Real Bahia x Fazenda Máfia

Santa Terezinha: Tiradentes x São Geraldo

10h30

Santa Terezinha: Asa Branca x AJESP

Mangabeiras/Trianon: Savana x Guarani Júnior

Chácara Dona Adélia: Santo Antônio x Santa Mônica

Nesta rodada, folgam Amigos, pela Chave A; Santa Vitória, pela Chave B; e Estância City, pela Chave C.

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