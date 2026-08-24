O Campeonato Ruralão 2026 começou neste domingo (23), com seis partidas e 19 gols marcados na primeira rodada. Promovida pela Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, a competição teve jogos nos campos Délcio Campolina (AEF), Arena Cachorrão e CT Vila Nova.
A abertura oficial foi realizada no Estádio Délcio Campolina, na AEF, com a presença do vice-prefeito Bosco Júnior e do secretário municipal de Esportes, Rodrigo Siqueira. A solenidade antecedeu o confronto entre Fazenda Máfia e Santa Vitória, que terminou com vitória do Santa Vitória por 1 a 0.
Nos demais confrontos, o Santa Mônica venceu a equipe Savana por 4 a 1, enquanto o Amigos superou a AJESP por 3 a 1. Guarani Júnior e Estância City empataram em 1 a 1, assim como Real Bahia e São Geraldo, que ficaram no 2 a 2. Completando a rodada, o Asa Branca venceu a Fazenda São Pedro por 2 a 1.
Ao todo, 17 gols foram marcados nos seis jogos que abriram a edição 2026 do Ruralão.
Resultados da 1ª rodada
Santa Vitória 1 x 0 Fazenda Máfia
Santa Mônica 4 x 1 Savana
Amigos 3 x 1 AJESP
Guarani Júnior 1 x 1 Estância City
Real Bahia 2 x 2 São Geraldo
Fazenda São Pedro 1 x 2 Asa Branca
Próxima rodada
A segunda rodada do Ruralão 2026 será disputada no próximo domingo (30), com seis partidas pelas chaves A, B e C.
8h30
Chácara Dona Adélia: Chácara Dona Adélia x Fazenda São Pedro
Mangabeiras/Trianon: Real Bahia x Fazenda Máfia
Santa Terezinha: Tiradentes x São Geraldo
10h30
Santa Terezinha: Asa Branca x AJESP
Mangabeiras/Trianon: Savana x Guarani Júnior
Chácara Dona Adélia: Santo Antônio x Santa Mônica
Nesta rodada, folgam Amigos, pela Chave A; Santa Vitória, pela Chave B; e Estância City, pela Chave C.
Ruralão 2026 começa com seis jogos e 19 gols na primeira rodada
O Campeonato Ruralão 2026 começou neste domingo (23), com seis partidas e 19 gols marcados na primeira rodada. Promovida pela Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, a competição teve jogos nos campos Délcio Campolina (AEF), Arena Cachorrão e CT Vila Nova.