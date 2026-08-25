Inscrições abertas para concurso público para a carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

O período de inscrições para o concurso público para a carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental está aberto e vai até dia 28 de setembro de 2026. O edital que regulamenta o certame está disponível nos sites da Fundação João Pinheiro e da Fundação Cefetminas. A taxa de inscrição é de R$ 65.



Para participar do concurso público, os interessados deverão, obrigatoriamente, realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio – Enem 2026, válido como primeira etapa do concurso público. Os candidatos classificados são convocados para a segunda etapa do concurso, que consiste na habilitação documental. Aqueles aprovados dentro do limite de vagas ingressam no curso de graduação em Administração Pública, que é a terceira etapa do certame.

Ao concluir a graduação, que tem duração de quatro anos, o candidato que cumprir todos os requisitos previstos no edital é nomeado para o cargo de EPPGG para atuação em um dos órgãos do poder Executivo de Minas Gerais.

Todas as atualizações e publicações oficiais sobre as próximas etapas do concurso público devem ser acompanhadas pelos canais oficiais da Fundação João Pinheiro e da Fundação CEFETMINAS.