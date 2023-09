Dia do Nióbio visa levar informações e conhecimento sobre o principal produto econômico de Araxá

A Lei 8.116/2023 que Institui o Dia Municipal do Nióbio foi sancionada e publicada no Diário Oficial do Município de Araxá. A data será comemorada anualmente no dia 31 de março. A legislação foi proposta pelo vereador Raphael Rios, com o objetivo de destacar os 70 anos da descoberta da jazida de nióbio em Araxá e levar mais informações sobre o principal produto econômico da cidade.

A Lei autoriza a Prefeitura de Araxá a realizar eventos, palestras, exposições, seminários e atividades educativas nas escolas e instituições do município durante a semana do dia 31 de março, além de atividades culturais, com entrada franca para toda a comunidade.

As atividades poderão ser desenvolvidas em parceria com entidades, associações, universidades, escolas e empresas locais ligadas ao setor mineral, acadêmico e científico.

Raphael destaca a rica história da cadeia produtiva do nióbio e que deve ser explorada em contexto educacionais, turísticos e econômicos. “Seria muito importante ter uma feira anual tratando sobre o nióbio, suas aplicações, desenvolvimento, os principais fornecedores para que tudo aconteça, além de destacar tecnologia e pesquisa que envolvem a produção”.

“A curiosidade sobre o nióbio é grande e um museu para contar toda essa história de mais de 70 anos também iria potencializar o turismo na cidade”, completa.