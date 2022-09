Educa Trânsito promove blitzes e palestras educativas ao longo da semana

Uma semana dedicada à conscientização de motoristas, passageiros, ciclistas e pedestres sobre a importância de um trânsito seguro. Com essa premissa, o Educa Trânsito 2022, realizado pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, teve início no domingo (18) com uma Blitz Educativa na Estância Hidromineral do Barreiro.

A cada dia, ao longo desta semana, a Blitz Educativa se instala em pontos onde há maior fluxo de veículos para alertar os motoristas sobre a importância da direção defensiva e respeito às leis de trânsito.

O secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, diz que a campanha também está presente nas escolas municipais da cidade, com palestras e orientações. “As palestras apresentam um bom resultado junto às crianças e jovens, pois eles são participativos, fazem suas perguntas e multiplicam essas informações em casa junto aos seus pais, os motoristas”, afirma.

O secretário também destaca os veículos acidentados que foram posicionados em pontos estratégicos da cidade, com objetivo de chamar a atenção para os riscos da imprudência no trânsito. “É uma ação de impacto. São veículos reais, que tiveram perda total e que levam o público a refletir. Afinal, é uma carcaça que nem sempre protege e que pode ficar totalmente destruída por causa de alguns segundos de imprudência ou desatenção ao volante”, explica o secretário.

As atividades contam com parceria de órgãos e entidades de trânsito como a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra, Conselho Comunitário de Segurança Pública (Consep), Sest Senat e Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac).

PROGRAMAÇÃO EDUCA TRÂNSITO ARAXÁ 2022



Dia 20/09 (terça)



– 9h: Blitz Educativa na Rua Uberaba (Viaduto Max Neumann).

-14h: Ação Educativa na Escola Municipal Alice Moura, no bairro Fertiza.

Dia 21/09 (quarta)



– 9h: Blitz Educativa na Av. Wilson Borges (próximo à rotatória da Av. Ecológica).

– 14h: Ação Educativa na Escola Municipal Pio XII, no Recanto das Mangueiras.

Dia 22/09 (quinta)



– 9h: Blitz Educativa na Av. Pedro de Paula Lemos (próximo à Uninordeste).

– 14h: Ação Educativa na Escola Municipal Romália Porfírio de Azevedo Leite, no bairro Max Neumann.

Dia 23/09 (sexta)



– 9h: Blitz Educativa na Av. Antônio Carlos, no Centro.

– 14h: Ação Educativa na Escola Municipal José Bento, na Comunidade Rural Boca da Mata.