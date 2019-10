Eleitos os novos conselheiros tutelares de Araxá para o mandato 2020-2023

A eleição de novos integrantes do Conselho Tutelar para o mandato 2020-2023 ocorreu neste domingo, 6 de outubro no Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá), um momento de extrema importância para exercer a cidadania na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Foram 13 candidatas no pleito que contou pela primeira vez com a utilização de urnas eletrônicas no município. Esse sistema de votação é considerado um dos mais avançados no mundo.

A Administração Municipal, através da Secretaria de Ação e Promoção Social, juntamente com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Ministério Público e Cartório Eleitoral, foi responsável por todo o processo. O eleitorado distribuído em 20 seções para votação definiu os 10 novos conselheiros tutelares sendo cinco titulares e cinco suplentes.

Acompanharam a votação, o secretário de Ação e Promoção Social, Moisés Pereira Cunha, a promotora Mara Lúcia Silva Dourado, curadora da Infância e da Juventude, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA), Leany Tupinambá, a chefe do Cartório Eleitoral, Alcineia Suely de Sales, e a equipe de apoio da secretaria.

Os novos integrantes do Conselho Tutelar serão empossados no início de janeiro de 2020. Confira os nomes dos eleitos:

Titulares: Francielly Julian Eugênio (348 votos) / Joseane Rodrigues Silva (286 votos) / Katia Helena de Paiva (219 votos) / Doriane Alves Ribeiro (207 votos) / Priscilla Idaló (162 votos)

Suplentes: Viviane Souza (144 votos) / Isabella Parreira (142 votos) / Corina Moura (140 votos) / Renê Rosa (118 votos) / Eliane Benfica (113 votos)