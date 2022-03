Empossados os diretores de Departamento da Aspra

A Associação dos Servidores Públicos de Araxá (Aspra) empossou os novos membros de Departamento no fim da tarde desta quarta-feira, 23 de março. Um ato obrigatório da associação que nunca tinha acontecido na história desde fundação em 20 de novembro de 2007 e agora, na gestão do presidente Hely Aires eleito para o mandato 2022/2026, seguindo os artigos 19 e 20 do regimento interno, está sendo realizado. A posse contou com a presença de alguns diretores do Sinplato.

Para ele, a posse significa reconhecer o que está no estatuto e no regimento interno como forma de garantir ao servidor maior participação dentro da instituição. “Nesses mais de nove anos de criação de regimento interno, sempre existiu os diretores que deveriam ser nomeados pelas diretorias antecessoras a nós para ajudar na administração, pois isso nunca aconteceu. Fizemos diferente. Durante a nossa chapa ‘Trabalho e Transparência’ apresentamos esses nomes, o que reforçou muito com o time de mesmo nível e peso da diretoria”, diz o presidente.

Segundo Hely, os diretores foram empossados em cargos importantes que devem ser exercidos com seriedade. “Nós vamos colocar a Ouvidoria da associação funcionando onde o servidor terá o livre direito de opinar, reclamando, elogiando e dando sugestões. Isso nos ajuda e faz com que a associação funcione de verdade. Pregamos trabalho e transparência. O trabalho foi iniciado no dia 2 (de março), data da nossa posse, e não paramos nenhum momento. Estamos organizando a casa. Não estava totalmente desenhada como as pessoas achavam que estava. Vamos apresentar em assembleia ordinária ou extraordinária a real situação da Aspra. Apresentar de forma transparente para o servidor”.

Hely conclama ao servidor para permanecer como associado da Aspra e esclarece a questão dos convênios. “Faço um chamamento para o servidor ficar na associação. Estão usando o nome da Aspra dizendo que estamos rompendo com convênio. Não. Estamos buscando convênio, manter todos os convênios que estavam aqui, independentemente de quem os administra. Aqui temos desconto em folha e convênio com o hospital Dom Bosco”.

Nova sede

A nova diretoria já busca uma nova sede que vai gerar economia. “Vamos inaugurar a nova sede com um espaço maior, uma clínica médica com clínico geral e com a intenção de contratar um pediatra. “O clínico geral já está garantido quando estivermos na Rua Rio Branco para atender o servidor”.

Convênio Odontológico

Mais uma novidade é anunciada pelo diretor da Aspra, Hely Aires. “Estamos finalizando um convênio odontológico com tratamento específico com parcelamento. Nossas conversas estão sendo com a Uniodonto. Dentro da sede, terá o convênio gratuito para os procedimentos de ordem simples como clareamento, obturação, extração e raio-x”.

O servidor passa a partir de agora contar com o PIX para realizar o pagamento da mensalidade junto à Aspra.

Membros empossados



•Juliana Guaraldo Diniz: Ouvidoria •Magaly dos Santos: Suplente da Ouvidoria•Alexandre Francisco dos Santos: Diretor de Social e Cultura •Cleonice Aparecida dos Santos: Suplente do Diretor de Social e Cultura

•Cátia Margarete Barbosa da Silva: Diretora de Comunicação

•Maria Ivante da Silva: Suplente da Diretora de Comunicação

•Daniela Cristina Felipe: Diretora de Esportes

•Darlan Arnaldo da Silva: Suplente da Diretora de Esportes

•Mirian Mara de Oliveira Santiago: Diretora de Patrimônio

•Antônio Carlos Ferreira: Suplente da Diretora de Patrimônio