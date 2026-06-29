Energia limpa: Araxá integra projeto de R$ 1 bilhão para ampliar o uso de biometano em Minas





A busca por fontes de energia mais limpas e eficientes ganhou um novo passo em Minas Gerais com um projeto de R$ 1 bilhão que prevê a produção e a distribuição de biometano para diversos municípios da região, entre eles Araxá, a partir de 2028. Representando o prefeito Robson Magela, o secretário municipal de Governo, Rick Paranhos, participou nesta quinta-feira (25), na Usina Vale do Tijuco, da assinatura do protocolo de intenções que dá início às ações para implantação do projeto.

O acordo reúne o Governo de Minas, a Gasmig, a GeoMit, a Cemig e a Companhia Mineira de Açúcar e Álcool (CMAA), responsáveis pela implantação da nova matriz energética na região. Além de Araxá, o projeto contempla os municípios de Uberaba, Uberlândia e Indianópolis.

Produzido a partir do aproveitamento de resíduos orgânicos, o biometano é um combustível renovável que pode substituir o gás natural e outras fontes de energia utilizadas em processos industriais. A expectativa é que a nova matriz energética contribua para reduzir custos de produção, ampliar a competitividade das empresas e impulsionar o desenvolvimento econômico regional.

Para o secretário municipal de Governo, Rick Paranhos, a chegada do biometano representa uma oportunidade importante para Araxá, especialmente para o setor industrial, ao oferecer uma alternativa energética mais estável, eficiente e sustentável.

“Esse projeto abre uma perspectiva muito positiva para Araxá. O biometano poderá ser utilizado por indústrias que hoje dependem de outras fontes de energia para seus processos produtivos, contribuindo para a redução de custos e aumentando a competitividade das empresas. Outro ponto importante é a previsibilidade, já que o gás tende a manter um custo mais estável ao longo do ano, sem as variações provocadas pelas bandeiras tarifárias da energia elétrica. Isso beneficia o setor produtivo e ainda pode ampliar a disponibilidade de energia elétrica para novos empreendimentos e futuros conjuntos habitacionais”, destaca.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico será responsável por levantar a demanda das empresas de Araxá interessadas em utilizar o biometano, contribuindo para o planejamento da distribuição do gás no município.

De acordo com o secretário da pasta, Ítalo Borges, esse trabalho permitirá identificar o potencial de consumo da nova matriz energética e preparar Araxá para aproveitar as oportunidades geradas pelo projeto.

“Vamos mapear as empresas que têm potencial para utilizar o biometano e reunir essas informações para encaminhá-las à Gasmig. Esse levantamento será fundamental para o planejamento da distribuição do gás e para que Araxá esteja preparada para aproveitar as oportunidades que esse projeto poderá trazer para a cidade”, afirma.