Equipe técnica é formada para acompanhar etapas de reestruturação da coleta seletiva

Representantes de secretarias municipais, profissionais de associações de reciclagem e do Grupo Cáritas criaram uma equipe técnica de gestão de resíduos sólidos, em reunião realizada na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, com a participação do secretário Ricardo Alexandre (Kaká), nesta quarta-feira (13).

O objetivo é discutir e acompanhar as etapas de reestruturação da coleta seletiva em Araxá, principalmente em busca de melhores condições para os catadores que estão trabalhando a céu aberto, em função de interdição judicial dos galpões do Distrito Industrial. Esses locais necessitam de adequações de segurança para serem liberados.

Na reunião, ficou definida a ampliação do horário de abertura e fechamento dos portões do bota-fora, que funcionará também aos sábados das 7h30 à 12h, assim como a reorganização do período de coleta. A portaria e a organização de entrada ficará na responsabilidade dos associados da reciclagem.

Os catadores foram recebidos pelo prefeito Robson Magela e vice Mauro Chaves no primeiro dia do novo governo. Na oportunidade, Robson designou as Secretarias de Ação Social e de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo para buscar soluções a curto prazo, com o objetivo de atender as demandas desses trabalhadores.