Escola de Esportes Especializados nos Ginásios tem inicio com 800 vagas

A Prefeitura de Araxá iniciou nesta semana a Escola de Esportes Especializados, nos Ginásios Municipais, com crianças e adolescentes entre 7 e 16 anos. As aulas nas modalidades de futsal, handebol, vôlei e basquete serão ministradas nos ginásios Jacy Teixeira Martins (bairro Santa Luzia) e Marcio Vieira Borges (bairro Santo Antônio). O objetivo é atingir cerca de oitocentos alunos inscritos e ampliar a quantidade de aulas com a inclusão de outros ginásios municipais.

O projeto é gratuito e está aberto para a inclusão de novos participantes. Para se inscrever é necessário levar duas fotos 3×4, comprovante de endereço, xerox dos documentos CPF e RG, e estar acompanhado do pai ou responsável que irá assinar um termo autorizando o menor participar do projeto. As turmas são divididas de acordo com a faixa etária e o sexo do aluno. As aulas serão realizadas em dois períodos, das 8h às 11h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira, e ministradas por profissionais credenciados ao Conselho Regional de Educação Física (Cref).

O secretário municipal de Esportes, Adolfo Maurício da Silva, a Escola de Esportes Especializados nos Ginásios faz parte da proposta do prefeito Aracely de Paula em incentivar a prática esportiva na cidade. “O projeto vai trazer realmente as crianças e adolescentes para o mundo do esporte e, consequentemente, envolver as famílias nesse trabalho social muito importante. O esporte é a base de tudo. Quem pratica esporte tem todo um equilíbrio para poder suportar as dificuldades do dia-a-dia e possui uma melhor qualidade de vida”, destaca o secretário.

O assessor de Esportes Especializados, Márcio Contato, lembra que o projeto é aberto para toda a comunidade. “Nós estamos promovendo a integração, a socialização e o respeito que tem que ter, ou seja, uma disciplina que o esporte em si proporciona quando uma pessoa pisa em uma quadra para uma competição. Esse programa é aberto para toda a comunidade. Se você tem um filho ou uma filha, de 7 a 16 anos, leve ao ginásio ou venha na Secretaria de Esportes para fazer a inscrição. Queremos potencializar o esporte em Araxá e alcançar uma meta de quase quatro mil crianças e adolescentes envolvidas com essa iniciativa”, ressalta.