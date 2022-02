Escola Municipal de Música está com 52 vagas abertas para quatro modalidades de ensino

A Escola Municipal de Música “Maestro Elias Porfírio de Azevedo” está com 52 vagas abertas para cursos gratuitos em quatro modalidades de ensino: são 10 vagas para violoncelo, 10 para viola de arco, 2 vagas para contrabaixo acústico e 30 vagas para musicalização e coral infantil.

Para o ensino infantil, serão contempladas crianças de 5 a 12 anos de idade. As aulas serão no período matutino. Já para os instrumentos, é necessário ter mais de 8 anos e não há restrição máxima de idade. O curso poderá ser ministrado em um dos três turnos: manhã, tarde ou noite.

Interessados devem comparecer à Escola de Música, na praça Arthur Bernardes, n°18, no Centro, de segunda a quinta-feira, das 14h30 às 20h, e às sextas, das 14h30 às 18h. As inscrições estão abertas até 28 de fevereiro.

No ato da matrícula, os alunos devem levar cópia (xerox) de documentos pessoais como RG, CPF, comprovante de residência e uma foto 3×4. Menores devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

“Principalmente crianças e adolescentes, quando aprendem música, enriquecem culturalmente. No caso das crianças, é uma ferramenta de inserção neste meio cultural. E o adolescente desenvolve a sensibilidade, o senso crítico e artístico. A música como um todo manifesta várias sensações no consciente e no subconsciente humano”, explica o professor e maestro Tiago Lois Martins.