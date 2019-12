Escritora Araxaense lança segundo romance nas plataformas digitais

A escritora araxaense, Marina Machado lança nesta sexta (20), o romance adolescente “Quando você passar por mim”, nas plataformas digitais. O e-book já está disponível na Amazon Kindle e no aplicativo Kindle.

Depois de ter milhares de leituras no Wattpad, uma plataforma grátis e que já revelou diversos autores, o romance voltado para o público jovem adulto chega na Amazon.

Uma alternativa às publicações tradicionais é a autopublicação. Hoje, em tempos de crise, a utilização de plataformas como a da Amazon é um caminho para quem quer autonomia e controle sobre a obra.

Radicada em Goiânia e advogada por formação, Marina estreou com o romance “Uma Janela para o Céu”, publicado pela editora Novo Século em 2018.

Sinopse

Melinda tem apenas 17 anos, mas sente-se mais do que preparada para enfrentar os perrengues mais difíceis do início da vida adulta. Seus objetivos são muito claros: fazer intercâmbio e conseguir uma bolsa em uma universidade estrangeira. Para juntar uma grana e atingir suas metas, ela passeia com alguns cachorros da vizinhança.

Como hobby, Melinda gosta de tirar fotografias de pessoas em momentos de distração, e ela não resiste em fotografar, da janela de seu quarto, seu vizinho recém-chegado, um rapaz conturbado e cheio de segredos que a amedrontam. E a atraem – e isso não estava nos planos!

Mas a foto, que deveria ficar no fundo da gaveta, acaba viralizando e indo parar no celular de todo mundo, deixando a vida de Melinda de pernas para o ar.

Neste romance sobre amadurecimento, Marina Machado apresenta uma divertida reflexão sobre as reviravoltas que a vida nos reserva, especialmente quando nossas maiores certezas se tornam dúvidas e o primeiro amor surge, tirando tudo do lugar.