Estudante araxaense amante da viola caipira é destaque no Guinness World Records 2018

A estudante araxaense Laura Loren Rodrigues da Silva, da Escola Estadual Padre Anacleto, conquistou registro no Guinness World Records pela participação no maior conjunto de violeiros caipiras do mundo, reunindo 661 pessoas do Grupo de Viola Nóis Produções, em evento realizado em outubro de 2017, em Uberlândia.

O Guinness World Records tem registrado os recordes internacionais que são importantes em várias categorias desde 1954. A missão deles, segundo nota entregue à Laura, é manter um arquivo que inspira, encoraja e entretém as pessoas ao redor do mundo e, assim, celebrar os melhores do mundo.

Laura recebeu reconhecimento do Guinness em dezembro de 2018 devido ao crivo que passam todos os concorrentes.

Ainda de acordo com o certificado, a equipe de julgadores afirma que recebe milhares de inscrições, mas somente 5% delas são escolhidas e que a entrada dela no livro é um motivo de grande orgulho.

“A estudante de 12 anos é um exemplo a ser seguido por todos. Já no terceiro bimestre já havia passado direto para o 7º ano e gosta de participar dos eventos culturais da escola. Amante da viola caipira, gosto raro entre a juventude contemporânea, Laura dedilha com maestria as canções referenciais do estilo encantando a todos pela destreza e delicadeza, destaca a escola.

A supervisora pedagógica Gláucia Oliveira acrescenta que a estudante se destaca não somente pelos dons musicais, mas também pelo tratamento interpessoal e gosto pelos estudos. “O presidente do Guinness World Records, Alistair Richards, menciona em nota que parabeniza pessoalmente a aluna pela conquista”.

“Diante do feito, a comunidade educativa da Escola Estadual Padre Anacleto Giraldi, através do diretor Antônio Carlos Pimenta, reforça os parabéns à aluna laureante.”