Estudantes da AABB Comunidade visitam o Parque do Cristo

Estudantes do projeto da Associação Atlética Banco do Brasil – AABB Comunidade – viveram uma manhã repleta de conhecimento e aprendizado. Nesta quarta-feira, 7 de agosto, eles visitaram o Parque do Cristo, um dos pontos mais exuberantes de Araxá, que fica localizado na Avenida Washington Barcelos, no Setor Norte da cidade. A visita ao Parque do Cristo fez parte do cronograma de atividades do projeto realizado em Araxá há mais de 15 anos.

Eles foram recepcionados pelo coordenador do parque, Pedro Cândido Neto, e conheceram cada canto do espaço revitalizado pela Prefeitura de Araxá e é uma das grandes atrações turísticas de Araxá. O Parque do Cristo sempre estará de portas abertas para visitação de qualquer membro da comunidade realizando o grande objetivo do espaço que é recepcionar moradores e turistas da região.

Além de ser um ponto turístico, o Parque do Cristo já se tornou um espaço esportivo que contempla a prática de atividades esportivas como, por exemplo, a caminhada, no meio de belezas naturais. “O Parque do Cristo tem sido uma grande referência turística da nossa cidade. Este local privilegiado sempre mereceu da nossa parte muito respeito e admiração”, salienta o prefeito Aracely.

As pessoas interessadas em agendar uma visita, favor ligar no 3664-5804.