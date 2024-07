Expansão do videomonitoramento em áreas urbanas e rurais aumenta a sensação de segurança da população

A Prefeitura de Araxá tem implementado iniciativas inovadoras para elevar a segurança e a qualidade de vida da população araxaense. O maior destaque foi a ampliação do Videomonitoramento Urbano e Rural, que trouxe mais modernidade, agilidade e proteção à população. O sistema, que anteriormente contava com 56 câmeras, agora possui 109 unidades para monitoramento, sendo 13 pontos no perímetro rural. A central opera 24 horas por dia, sete dias por semana.

A modernização do sistema incluiu a instalação de câmeras de Leitor Automático de Placas (LPR) em quatro pontos estratégicos da área urbana. Essas câmeras são capazes de identificar a cor dos veículos e captar imagens em condições de baixíssima luminosidade, aumentando a eficácia na identificação de suspeitos e na prevenção de crimes.

E para reforçar a segurança nas escolas públicas e particulares, desde setembro de 2021, todas as unidades escolares contam com a Ronda Escolar, realizada pela Guarda Patrimonial da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Em abril de 2023, a Prefeitura firmou uma parceria com a Polícia Militar pelo projeto “Rede de Escolas Protegidas”, estabelecendo estratégias emergenciais para reforçar a segurança nas escolas.

Outra ação importante voltado para estudantes do ensino público, foi o programa “Eu Vou”, implantado em 2022. O programa tem proporcionado benefícios significativos para os usuários do transporte público em Araxá. A iniciativa reduziu em 25% o valor da tarifa de ônibus e garantiu gratuidade para estudantes matriculados no ensino regular presencial e para idosos a partir de 60 anos (anteriormente a faixa etária contemplada era a partir de 65 anos).