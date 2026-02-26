Famílias de Araxá já podem retirar o botijão grátis pelo programa Gás do Povo





A Prefeitura de Araxá informa que as famílias do município que atendem aos critérios do programa Gás do Povo, criado pelo Governo Federal, já podem retirar gratuitamente o botijão de gás de cozinha (GLP 13 kg) nas revendedoras credenciadas. A medida representa um importante reforço às políticas de proteção social, contribuindo diretamente para a segurança alimentar e para o alívio no orçamento doméstico.

O programa é destinado às famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda familiar per capita de até meio salário mínimo. A seleção ocorre com base nas informações registradas no sistema federal; por isso, é fundamental que os dados estejam atualizados.

Diferentemente de modelos anteriores, o Gás do Povo garante a retirada gratuita do botijão diretamente na revenda credenciada, mediante validação eletrônica. O beneficiário deve apresentar o vale eletrônico gerado pelo sistema ou o cartão do programa social vinculado ao cadastro.

O número de botijões disponibilizados ao longo do ano pode variar conforme o tamanho da família, respeitando os critérios estabelecidos pelo programa. Famílias maiores podem ter direito a uma quantidade maior de recargas anuais.

A consulta para verificar quem tem acesso ao benefício e os revendedores credenciados no Município pode ser feita pelos seguintes canais: aplicativo Meu Social – Gás do Povo; Portal Cidadão da Caixa; telefone 0800 726 0207.

A Prefeitura de Araxá reforça que as equipes do CRAS e do Núcleo de Convivência estão disponíveis para orientar a população, auxiliar na atualização do Cadastro Único e esclarecer dúvidas sobre o benefício.