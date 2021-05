FCAA promove curso de capacitação a profissionais do Programa Família Acolhedora

A Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá (FCAA) realizou, nesta semana, a capacitação introdutória aos profissionais que foram aprovados no processo seletivo para o Programa Refazendo Sonhos – Família Acolhedora. O curso foi ministrado pelas equipes técnicas da FCAA e das Unidades de Acolhimento. O objetivo é promover maior intercâmbio e troca de experiências, além de fortalecer a articulação entre eles.

O programa realiza o cadastramento e a capacitação de famílias que estejam dispostas a receber em suas casas, por um período determinado, crianças, adolescentes dando-lhes amparo, aceitação, amor e a possibilidade de convivência familiar e comunitária, até que elas voltem à família de origem ou sejam adotadas.

A capacitação apresentou aos novos profissionais como funciona os serviços prestados, visando orientação, formação e suporte especializado para desenvolvimento das ações. O quadro técnico é exclusivo para a execução dos projetos e conta com profissionais de coordenação, auxiliar administrativo, assistente social, psicólogo, pedagogo e advogado.

De acordo com a presidente da FCAA, Taciana Almeida, os ensinamentos repassados no curso facilitarão a elaboração de diretrizes que garantam às crianças e adolescentes o direito à convivência familiar comunitária. “Essa capacitação introdutória é extremamente importante para que a equipe técnica inicie o trabalho já familiarizado com o nosso processo. Esse é o primeiro passo para possibilitar que crianças e adolescentes possam realizar seu maior sonho: ter uma família.”, destaca.