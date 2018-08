FDS Gourmet atrai visitantes e negócios para a cidade

O FDS Gourmet será realizado nos próximos dias 24, 25 e 26 deste mês no Tauá Grande Hotel. Através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, a Prefeitura apoia o evento com logística e divulgação regional. A expectativa dos organizadores é de que Araxá receba um grande número de turistas neste período, além dos araxaenses que movimentarão o parque do Barreiro, a exemplo das outras edições.

De acordo com secretário municipal Geraldo Lima Júnior, esse encontro está cada vez mais ganhando espaço nas cidades do interior brasileiro, sendo considerada uma tendência que caiu no gosto popular. “Mais uma vez os araxaenses terão oportunidade de frequentar um ambiente gostoso, saudável e de confraternização. O evento atrai moradores de vários municípios da microrregião de Araxá. É uma oportunidade que a cidade tem de receber esse encontro de food truck e movimentar a economia da cidade para consumir, por exemplo, na rede de serviços e varejos locais. O município ganha, portanto, tanto no aspecto turístico como econômico”, observa o secretário.

Ao todo, já são 160 edições realizadas em todo o país. Segundo o organizador do evento, Alexandre Camargo, o apoio da Prefeitura é de suma importância porque a atual gestão está incentivando a alta gastronomia. “Desta forma incentiva o entretenimento também porque é um evento gratuito em que as pessoas vão poder levar a família. A Prefeitura abriu as portas para essa grande realização em prol da alta culinária”, enfatiza Alexandre.

Na sexta-feira, 24, o FDS Gourmet estará de 17h às 23h, e no sábado, 25, e domingo, 26, o horário será estendido do meio-dia à meia-noite.