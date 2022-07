Feira Livre do Urciano Lemos é rebatizada como “Radialista Silmar Borges

Uma das vozes mais marcantes da rádio araxaense, líder de audiência no despertar das manhãs, foi eternizada em homenagem prestada pela Prefeitura de Araxá. O espaço onde comporta a Feira Livre do bairro Urciano Lemos recebeu, nesta quinta-feira (14), a nova identidade que referenda o lugar como “Feira Radialista Silmar Borges”.

A homenagem veio a partir da Lei Municipal nº 7.715/2022, de autoria do vereador Evaldo Ferrocarril, aprovada por unanimidade pelo Legislativo e sancionada pelo prefeito Robson Magela em 9 março de 2022. “O Silmar Borges era muito querido. Um radialista incrível, muito carismático, que tinha uma grande audiência em todas as duas rádios por onde passou e que também gostava muito aqui da Feira Livre do Urciano. A homenagem é mais que merecida”, destacou o vereador Evaldo durante o ato de inauguração do novo nome do espaço.

Silmar Borges faleceu aos 62 anos de idade, em 14 de novembro de 2021, enquanto lutava contra um câncer no fígado. Mesmo após a descoberta do tumor, Silmar continuou comandando a apresentação do programa ‘Amanhecendo na Roça’, pela Rádio Imbiara, diariamente das 5h às 9h, até os momentos finais de vida.

A homenagem contou com as presenças da esposa Lucivane, acompanhada das filhas Nataliana e Sabrina, dos netos Gabriel, Sofia e Cecília e dos genros Bruno e Ângelo. Também estiveram presentes amigos representando as duas rádios por onde Silmar passou, o diretor da Rádio Imbiara, José Deusdedit (Zezinho), e o radialista Marcos Roberto, da Rádio Cidade.

Ao longo de 43 anos dedicados à profissão, Simar conquistou fãs de todas as idades com sua irreverência presente em uma voz marcante, carregada de sotaque caipira e com bordões que são conhecidos em toda a cidade, como “Alô moçada”, “Olha a hora, dona Aurora”, “Dez pras Sete, Donizete”, “Tchau, brigado!”, “Oh, sô”.

Com a voz embargada de emoção, a filha mais velha do radialista relembrou os principais momentos vividos desde a infância com o pai, especialmente no lugar que hoje carrega o seu nome.

“Durante alguns anos, ele madrugou aqui nesse local. Ele, juntamente com seus amigos e companheiros da feira, debaixo de chuva ou sol, fazendo frio ou calor, vinham para cá trabalhar todo domingo. Por esse motivo e por vários outros, tenho certeza de que não poderia haver outro lugar melhor para realizarem essa homenagem. Ele amava estar aqui, fez muitos amigos e tinha muito carinho pelo bairro Urciano Lemos e seus moradores”, destacou Sabrina.

Emocionado, o prefeito Robson Magela relembrou dos tempos de rádio em que dividiu a audiência com o colega de profissão. “Para mim, falar do Silmar é muito fácil. Tive a honra de trabalhar e aprender muito com ele. Era um homem simples, parceiro e admirável, tanto como pessoa como profissional, e por onde passava não tinha tristeza. Ele deixa um legado de contribuições à sociedade araxaense e esta homenagem é apenas uma forma singela de eternizar o seu nome na cidade”, concluiu o prefeito.