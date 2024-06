Feira Radialista Silmar Borges, no bairro Urciano Lemos, recebe tecnologia para espantar pombos

A Prefeitura de Araxá instalou aparelhos sonoros para espantar os pombos que incomodam feirantes e visitantes da Feira Radialista Silmar Borges, no bairro Urciano Lemos. A reclamação dos comerciantes é que desde da inauguração, em 2018, a estrutura construída permite a instalação de ninhos das aves no local, o que pode trazer risco à saúde pública. A medida, que começa a ter efeito após 15 dias, funcionará em caráter provisório até que seja realizada uma reforma e adequação do espaço.

Os aparelhos sonoros instalados para espantar os pombos consistem em emitir pulsos eletromagnéticos de baixa frequência que acabam afastando as aves do local. A tecnologia só funciona com pombos, que possuem cristais de magnetita em seus bicos que reagem aos pulsos magnéticos. Com essa tecnologia, o animal vai sentir apenas um incômodo parecido com uma vibração no bico, sem feri-lo.

O aparelho é conectado a um fio metálico que gera um campo eletromagnético repelente e direcional com um raio de cinco metros. Seu consumo equivale ao de uma lâmpada de baixa potência (25 W) e pode ser colocado sobre telhados ou em entrada de galpões, onde os pombos costumam se aglomerar nas cidades. A frequência usada é inofensiva para os animais e seres humanos.