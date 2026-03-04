Festa em louvor a São José movimenta Araxá de 7 a 19 de março

A comunidade da Paróquia São José realiza, de 7 a 19 de março, juntamente com o pároco Padre Ernani da Silveira, o vigário Padre Junior Roseno, e os festeiros, a tradicional Festa em Louvor a São José, na Matriz localizada na avenida Washington Barcelos, nº 1000, bairro Urciano Lemos. A programação especial celebra o padroeiro São José e também os 25 anos de criação da paróquia, reunindo fiéis de Araxá e região. Durante todos os dias da festa haverá celebração da Santa Missa, sempre às 19h.

Nos dias 7, 8 e 9 de março acontece o Tríduo Preparatório, momento de espiritualidade e preparação para a grande solenidade. No domingo, dia 8, a programação contará com uma carreata logo após a Missa das 8h da manhã, percorrendo as ruas do setor norte da cidade, levando a imagem e a bênção de São José às famílias. Além da programação religiosa, a festa contará com quermesses e shows todos os dias, sempre após as missas. Neste ano, o evento traz uma novidade: uma nova área, especialmente preparada para acolher a população com mais conforto, fortalecendo o clima de confraternização que marca a celebração.

No dia 15 de março (domingo), haverá almoço festivo das 11h30 às 15h, reunindo a comunidade em um momento especial de convivência. A animação ficará por conta do show com o grupo Os Arachás, prometendo muita música e alegria para o público presente.

O ponto alto da festa será no dia 19 de março, dia dedicado à São José. A programação contará com duas missas: às 12h e às 19h. Durante a celebração da noite, mais 120 pessoas serão consagradas a São José, em um momento especial de fé e devoção. Após a missa, haverá procissão pelas ruas do bairro. Encerrando a noite festiva, será realizado o tradicional bingo, com R$ 15 mil em prêmios em dinheiro. O primeiro prêmio será de R$ 2 mil, o segundo de R$ 3 mil e o terceiro prêmio, no valor de R$ 10 mil. O sorteio acontece a partir das 22h, na área da quermesse. Quem estiver presente no momento do sorteio ainda concorrerá a mais prêmios extras.

A Festa em Louvor a São José é aberta a toda a comunidade e promete reunir fé, tradição e celebração em um dos momentos mais importantes do calendário religioso da cidade. Confira a programação de padres convidados e de shows:

07/03 – Celebrante Pe. Ernani da Silveira | Show Sambeja

08/03 – Celebrante Pe. Junior Roseno | Show Só Delas

09/03 – Celebrante Pe. Ernani da Silveira | Show Matheus e Alexandre

10/03 – Celebrante Pe. Vanderlei Izaumi | Show Denissamba

11/03 – Celebrante Pe. José Bezerra | Show Vox Brothers

12/03 – Celebrante Monsenhor Levi | Show Os Jorges

13/03 – Celebrante Pe. Leandro Dutra | Show The Dodgers

14/03 – Celebrante Pe. José Rinaldo | Show Adriana, Maysa, Mariana

15/03 – Celebrante Pe. Junior Roseno | Show Dalila Severo e Romildo Sanfoneiro

16/03 – Celebrante Pe. José Edilson | Show Geovana Melo

17/03 – Celebrante Pe. José Alves | Show Luciano Trindade e convidados

18/03 – Celebrante Pe. Raymmon Santos | Show Erick Severo