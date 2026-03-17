Festival das Estações – Edição verão – Uirapurus Arte & Cultura

O Festival das Estações está chegando em Araxá, no Barreiro, com um fim de semana repleto de música, energia e grandes encontros! ✨🎶

Entrada franca.

Prepare-se para viver momentos especiais com uma programação para todos os gostos:

Sexta-feira | dia 20

Peixe Piloto

Ômega Z

Sábado | dia 21

Lim Zaab

D’Corpo Inteiro

Ricardo e Leonardo

O Festival das Estações está chegando em Araxá, no Barreiro, com um fim de semana repleto de música, energia e grandes encontros! ✨🎶

Prepare-se para viver momentos especiais com uma programação para todos os gostos:

Sexta-feira | dia 20

Peixe Piloto

Ômega Z

Sábado | dia 21

Lim Zaab

D’Corpo Inteiro

Ricardo e Leonardo

Domingo | dia 22

Samba Music 4 Preto

Tizé

Grupo Resenha

Lorenzo Mota

Araxá vai pulsar no ritmo das estações.

Chame a família, reúna os amigos e venha curtir essa grande celebração no Barreiro! 🍃☀️🍂❄️