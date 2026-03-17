Festival das Estações – Edição verão – Uirapurus Arte & Cultura

O Festival das Estações está chegando em Araxá, no Barreiro, com um fim de semana repleto de música, energia e grandes encontros! ✨🎶
Entrada franca.
Prepare-se para viver momentos especiais com uma programação para todos os gostos:
Sexta-feira | dia 20
Peixe Piloto
Ômega Z
Sábado | dia 21
Lim Zaab
D’Corpo Inteiro
Ricardo e Leonardo
O Festival das Estações está chegando em Araxá, no Barreiro, com um fim de semana repleto de música, energia e grandes encontros! ✨🎶
Prepare-se para viver momentos especiais com uma programação para todos os gostos:
Sexta-feira | dia 20
Peixe Piloto
Ômega Z
Sábado | dia 21
Lim Zaab
D’Corpo Inteiro
Ricardo e Leonardo
Domingo | dia 22
Samba Music 4 Preto
Tizé
Grupo Resenha
Lorenzo Mota
Araxá vai pulsar no ritmo das estações.
Chame a família, reúna os amigos e venha curtir essa grande celebração no Barreiro! 🍃☀️🍂❄️