Home
Cidade

Festival das Estações – Edição verão – Uirapurus Arte & Cultura

Data:
Festival das Estações – Edição verão – Uirapurus Arte & Cultura

O Festival das Estações está chegando em Araxá, no Barreiro, com um fim de semana repleto de música, energia e grandes encontros! ✨🎶

Entrada franca.
Prepare-se para viver momentos especiais com uma programação para todos os gostos:

Sexta-feira | dia 20
Peixe Piloto
Ômega Z

Sábado | dia 21
Lim Zaab
D’Corpo Inteiro
Ricardo e Leonardo

O Festival das Estações está chegando em Araxá, no Barreiro, com um fim de semana repleto de música, energia e grandes encontros! ✨🎶

Prepare-se para viver momentos especiais com uma programação para todos os gostos:

Sexta-feira | dia 20
Peixe Piloto
Ômega Z

Sábado | dia 21
Lim Zaab
D’Corpo Inteiro
Ricardo e Leonardo

Domingo | dia 22
Samba Music 4 Preto
Tizé
Grupo Resenha
Lorenzo Mota

Araxá vai pulsar no ritmo das estações.
Chame a família, reúna os amigos e venha curtir essa grande celebração no Barreiro! 🍃☀️🍂❄️

Notícias relacionadas

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *