Festival de Pizza da Ampara é sucesso com mais de 500 unidades vendidas

Realizado no último sábado, 19 de novembro, pela Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara), o Festival de Pizza realizou a venda de mais de 500 ingressos. O evento foi promovido para arrecadar fundos para o tratamento de assistidos da instituição.

Durante a manhã e o início da tarde, a população pôde retirar as pizzas na sede da Ampara. Assim como na primeira edição, realizada no primeiro semestre, o Festival teve novamente uma ótima adesão.

“Registramos toda nossa gratidão e agradecimento a todos que contribuíram e colaboraram de alguma forma no nosso festival. O evento foi um sucesso. Todo dinheiro arrecadado é de fundamental importância para a continuidade do nosso trabalho, com excelência”, diz a coordenadora da Ampara, Juliana Silva.

Participaram da ação, como apoiadores principais, a Pizzaria do Vogner e o Banco Sicred. Além disso, a ação também teve o apoio das empresas Aline Modas, Júlio Autopeças, Fazenda do Engenho, JB Máquinas, Lug Engenharia e Líder Embalagens.