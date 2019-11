Festival Internacional de Queijo é confirmado em Araxá

Capital Mundial. Araxá será novamente sede do Festival Internacional do Queijo de 2020. A 2° edição do evento acontecerá entre os dias 6 a 9 de agosto de 2020. O sucesso do 1° Mundial do Queijo do Brasil realizado no Tauá Grande Hotel de Araxá neste ano despertou interesse em diversas cidades brasileiras. São Paulo e Belo Horizonte foram alguns dos municípios especulados para a realização do evento para o próximo ano. Mas a cultura, tradição e estrutura para receber turistas foram determinantes para a realização do evento em Araxá.

O evento deste ano contou com cerca 1 mil queijos inscritos, mais de 35 mil pessoas presentes e 50 estandes de produtores de queijos, laticínios, dentre outros. Foram muitos países participantes e área gastronômicas com pratos produzidos a base de queijo. A tradição mineira também marcou preseça no evento. Fabricas e produtores de doces, cachaça e café também tiveram espaço para amostra e degustação dos seus produtos.

De acordo com a Maricell Barros Hussein, organizadora do evento, o queijo é um patrimônio de Minas Gerais e um evento internacional não poderia ser realizado em outra região. “Hoje, o queijo ganhou uma dimensão nacional e em diversos estados brasileiros temos queijos de excelente qualidade. Mas a origem, a tradição, o modo de fazer queijo e o terroir é mineiro. Tivemos especulações, inclusive em grandes jornais, que o evento seria realizado em São Paulo ou Belo Horizonte. Mas, não podemos perder essa tradição, essa cultura, e em Araxá temos tudo isso aliado a uma estrutura incrível para receber visitantes de todo o mundo.”

Segundo Denise Barros Hussein, coordenadora do projeto, Araxá receberá um evento ainda maior. “Vamos valorizar não só a produção de queijo com excelência, mas também a cultura e nossa tradição. Vamos valorizar nosso patrimônio imaterial, colocar na pratica toda essa nossa rica tradição em produzir queijo e a cultura mineira em consumir queijo. Temos uma oportunidade de agregar valor ainda maior em um produto que está em evidencia, ganhando novos mercados. Queremos o queijo de excelência economicamente valorizado e a nossa cultura agrega muito para uma grande parte de consumidores.”

Denise explica que a primeira edição do evento alcançou grandes resultados. “Trabalhamos muito nesse projeto. Foram dois anos, algumas parcerias, contato com os produtores e, principalmente, a mobilização da região entorno do projeto. O Festival de Queijos com amostra e degustação encantou o público. Foi a primeira vez que conseguimos demonstrar na pratica a diferença no sabor, na textura, de um queijo produzido em regiões diferentes. O concurso valoriza o produtor, mas sem o festival seria um evento muito restrito. O público, os turistas que recebemos na cidade, tudo isso garantiu o sucesso do evento para a mídia de todo o país”, afirma.