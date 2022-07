Festival Minas & Gerais reúne mais de 15 mil pessoas em Araxá

O encontro da cultura mineira com a arte. Do Congado à Catira, até as divertidas batalhas de rimas e o grafite. Quatro dias de festa, com programação para toda a família. Promovido pela primeira vez em Araxá, o Festival Minas & Gerais, Cultura Popular e Regional reuniu mais de 15 mil pessoas no Parque de Exposição Agenor Lemos. A Prefeitura de Araxá apoiou o evento disponibilizando a infraestrutura, segurança pública e serviços de saúde.

O festival apresentou a cultura mineira da essência à contemporaneidade e reuniu artistas populares e regionais. Houve também apresentação palestras, workshops, feiras, oficinas e espaço infantil com brincadeiras de roda, pião, contação de histórias e jogos. Para o prefeito Robson Magela, esse foi mais um grande evento de sucesso promovido na cidade e que contou com o apoio do Município.

“Araxá é terra de música, de arte, da deliciosa culinária mineira, é uma cidade referência no país inteiro quando o assunto é tradição cultural. Ficamos muito felizes em apoiar mais um evento dessa magnitude. Os artistas locais, regionais e toda a população merecem programações que dê acesso à cultura, como tem sido feito nos últimos meses na cidade”, explica o prefeito.

O palco principal recebeu o nome de “Miltons” e homenageou o grande artista do Clube da Esquina, um dos maiores mestres da Música Popular Brasileira, Milton Nascimento. Grandes nomes como Saulo Laranjeira, Nilton Pinto e Tom Carvalho, Barnabé, Marcus Biancardini e outros fizeram apresentações. Os artistas locais também estiveram presentes, assim como os grupos de Folia de Reis, Catira e Congados da cidade.

De acordo com o realizador do evento, Joãozinho Uirapuru, a ideia era apoiar os artistas locais e também reunir grandes nomes para aproximar a cultura para todos. “Fiquei muito feliz e emocionado com todo esse resultado, um festival que foi projetado com tanto carinho para trazer a cultura, tradição e diversidade não só para Araxá, mas para toda a região”, ressalta.