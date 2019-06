Fórum Comunitário debate Reforma da Previdência

A Câmara realizou, nesta quarta (26), Fórum Comunitário para esclarecimento e debate sobre as mudanças propostas pela Reforma da Previdência. O evento realizado no Teatro Municipal foi dirigido pelo Vice-Presidente da Casa da Cidadania, Vereador Fárley Cabeleireiro (DEM). A sessão, aberta ao público, foi solicitada pelo Vereador Zezinho (PT) e contou com a participação de representantes de sindicatos, comunidade em geral e imprensa.

O primeiro palestrante da noite foi o advogado Carlos Orlandi, especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Ele apresentou os principais pontos propostos na Reforma que tramita no Congresso. Entre as questões trabalhadas mais detalhadamente, estiveram as regras de transição, pensões, benefícios, classes de trabalhadores especiais, regras para servidores e agentes políticos.

Em seguida, o Bacharel em Direito Rogério Farah explicou porque se posiciona contrariamente à Reforma. Ele questionou a existência do grande déficit da Previdência comentado pelo Governo. Munido da experiência de quem trabalhou no INSS e se dedicou ao Programa de Educação Previdenciária, Farah apresentou alternativas para o custeio da Pasta: cobrança dos devedores, taxação sobre grandes fortunas, renda advinda de loteria, criação do Fundo Nacional da Previdência, entre outras.

O responsável por trazer uma visão favorável à Reforma foi o Geólogo, Mestre em Mineralogia e Petrologia e Doutor em Geoquímica e Geotectônica pela USP, Maurício Antônio Carneiro. O Professor do CEFET Araxá, filiado ao Partido Novo, apontou a necessidade urgente das mudanças, especialmente em razão do envelhecimento da população e descontrole dos gastos públicos.

Ao fim das explanações, o público foi convidado a fazer comentários a perguntas. A participação popular foi ampla, com um forte debate de opiniões divergentes que enriqueceram a pauta do encontro. Os Vereadores Bosco Júnior (Avante), Ceará da Padaria (PMB) e Fernanda Castelha (PSL) também estiveram presentes no teatro. “Estamos cumprindo a nossa obrigação de levar este tipo de esclarecimento ao público”, afirmou o propositor da sessão, Vereador Zezinho (PT).