Frotas da saúde, educação e coleta passam por recuperação

As frotas destinadas à saúde, educação e coleta de lixo em Araxá passam por melhorias na oficina mecânica municipal. Os veículos estão em fase de reparos ou no aguardo de peças licitadas recentemente para, então, ter o funcionamento pleno em prol dos atendimentos à população.

O financiamento para renovação da frota foi conseguido após contato do prefeito Aracely de Paula, junto à iniciativa privada e governos de esfera estadual e federal. O prefeito destaca que, em abril, a cidade foi eleita para um financiamento concedido pelo sistema bancário. Tal verba tem como destino a manutenção e reparos de toda a frota, em especial dois ônibus escolares, quatro caminhões de coleta de lixo e cinco ambulâncias atualmente paradas.

“Em abril, fomos procurados pela direção do Banco do Brasil, que elegeu em Minas Gerais a cidade de Araxá como candidata a receber um financiamento piloto do próprio banco, sem interferência do Governo. Estamos trabalhando e levaremos este projeto à Câmara, para renovarmos toda a nossa frota dos setores rural e urbano. Teremos mais facilidade e agilidade para trabalharmos, e menos prejuízos por ter uma frota sempre pendurada nas oficinas, atrasando e encarecendo o trabalho daqueles que precisam do pleno funcionamento destes veículos”, afirmou o prefeito.

O secretário de Serviços Urbanos, Marco Antônio Rios, detalha que uma das cinco ambulâncias passa por avaliação cautelosa de segurança e custeio, pois sofreu muitos estragos em acidente de trânsito. Na análise do secretário, os outros veículos de uso na saúde pública devem retornar às ruas no próximo mês de junho.

“As outras ambulâncias são problemas de reposição de peças, para isso já temos um procedimento licitatório em andamento para adquirir essas peças e, em princípio, nosso próprio serviço de mecânica pode recuperá-las. Tenho impressão que essa questão das quatro ambulâncias vai depender um pouco da agilidade do processo licitatório, mas acredito que em 40 dias todas estejam liberadas”, disse Marco Antônio.

Os ônibus escolares se encontram em fase de instalação de novos motores, adquiridos após autorização do prefeito para a licitação do serviço de retífica. A previsão é de que o serviço seja concluído ainda esta semana. Com o mesmo problema mecânico, os caminhões de coleta deverão ter a situação resolvida em breve, pois já foi autorizada a oferta para o serviço de recuperação.

“Nós temos quatro caminhões de lixo parados. O prefeito já autorizou a licitação para a retífica de três motores. Faremos um pregão eletrônico, que está com data marcada, e tenho impressão de que poderemos contratar este serviço por volta de 15 dias. A previsão é de que em torno de 30 dias os caminhões já estejam rodando”, acrescentou o secretário.