Fundação da Criança e do Adolescente oferta vagas para projeto Família Acolhedora

A Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá (FCAA) abriu Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de seis vagas (uma para portador de necessidades especiais) aos cargos de coordenador, auxiliar administrativo, assistente social, psicólogo, advogado e pedagogo para atuarem no projeto Refazendo Sonhos / Modalidade Família Acolhedora, custeados pelo Fundo da Infância e Adolescência (FIA) por 12 meses.

As inscrições ocorrem de 26 a 30 de abril exclusivamente pelo e-mail [email protected]

O assunto do e-mail deve ser nomeado como “Edital 01/2021/FCAA – Inscrição”, e como anexo o candidato deve enviar:

– Ficha de cadastro, conforme modelo anexo do edital, preenchida, assinada e digitalizada em formato PDF

– Currículo profissional, digitalizado em formato PDF

– Documento pessoal com foto e comprovante de escolaridade, digitalizados em formato PDF

– Cursos, Comprovação da experiência de atuação na área e Títulos, digitalizados em formato PDF.

O processo seletivo ocorrerá em duas etapas: a 1ª com seleção de currículos e títulos, de caráter eliminatório, e a 2ª com entrevista, de caráter eliminatório e classificatório.

O resultado final será divulgado no dia 10 de maio, na sede da FCAA, no Diário Oficial do Município de Araxá (Doma) e no site oficial da Prefeitura de Araxá.

O edital completo com todas as informações e requisitos das vagas está disponível no site www.araxa.mg.gov.br – , nas abas “Serviços”, “Cidadão”, “Processos Seletivos Diversos”, “2021” e “Processo Seletivo Nº 02-2021”.