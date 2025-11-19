Iluminação natalina de Araxá será inaugurada hoje; saiba como participar

Araxá inaugura hoje, a partir das 19h, na Praça Governador Valadares, o maior Natal Iluminado já realizado no município, com quase 2 milhões de pontos de LED, novas áreas decoradas, aumento do circuito de visitação e o funcionamento de um carrossel infantil gratuito. A abertura oficial marca o início da programação natalina de 2025, que promete movimentar o comércio, atrair visitantes e repetir o sucesso registrado no ano passado.

A orientação da organização é que população chegue um pouco antes do início da cerimônia para se posicionar próximo ao centro da praça e acompanhar de perto a contagem regressiva para o acendimento da iluminação. O carrossel gratuito para as crianças começa a funcionar logo depois. É importante lembrar de garantir mais cedo o ingresso nas lojas credenciadas (veja abaixo).

Expansão da decoração

Em 2024, a decoração especial reuniu aproximadamente 1 milhão de pontos de LED na região central, aumentando o fluxo de visitantes, triplicando a circulação no Calçadão e na Praça Governador Valadares e impulsionando em 20% as vendas no comércio local, segundo levantamento da Associação Comercial, Industrial, de Turismo, Serviços e Agronegócios (ACIA). Agora, a cidade dobra a aposta e leva a iluminação para novos pontos estratégicos e turísticos.

A edição deste ano amplia o que foi visto em 2024. Os 2 milhões de pontos de LED estarão distribuídos por 5 quilômetros de ruas, avenidas e praças, incluindo:

– Avenida Imbiara – iluminação do Santuário de São Domingos até a Igreja Sagrada Família.

– Avenida Antônio Carlos – do Santuário de São Domingos ao Teatro Municipal.

– Calçadão da Rua Olegário Maciel – com bolas gigantes e espaços instagramáveis.

– Praça Governador Valadares – foco da cenografia, com carrossel gratuito, árvore de 14 metros, arcos decorativos e atrações fotográficas.

– Escadaria do Parque do Cristo – totalmente iluminada com elementos natalinos.

– Avenida Washington Barcelos – árvore de 7 metros, bolas iluminadas e 900 metros de iluminação linear.

O projeto é executado pela ACIA e Fundação Cultural Acia, por meio de um projeto da Prefeitura de Araxá e da Fundação Cultural Calmon Barreto aprovado pela Câmara Municipal, com investimento de R$ 2 milhões. A ação também tem o patrocínio da Algar.

Carrossel gratuito

Uma das atrações mais aguardadas — o carrossel instalado na Praça Governador Valadares — funcionará com ingressos gratuitos para as crianças. Para participar, basta retirar os tickets nas lojas Algar, que disponibilizarão os vouchers sem custo.

Pontos de retirada dos ingressos:

• Avenida Washington Barcelos, 755 – Bairro Urciano Lemos (Oliveira Tech)

• Praça Governador Valadares, 411 – Centro

O ticket dá direito a um passeio no carrossel, válido diariamente de 19/11/2025 a 04/01/2026, das 17h às 23h.

Serviço

Inauguração do Natal Iluminado

Data: hoje, quarta-feira (19)

Horário: 19h

Local: Praça Governador Valadares

Atrações: acendimento oficial da decoração, carrossel gratuito, circuito de luzes por 5 km, espaços instagramáveis

Funcionamento do carrossel: todos os dias, das 17h às 23h

Retirada gratuita de ingressos:

Av. Washington Barcelos, 755 – Urciano Lemos

Praça Governador Valadares, 411 – Centro