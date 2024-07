Interdição parcial da avenida Dâmaso Drummond para obras

A Secretaria Municipal de Segurança Pública informa que o trânsito de veículos está parcialmente interditado na avenida Dâmaso Drummond, sentido bairro Santo Antônio para construção do muro de talude no Viaduto José Domingos Filho.

Os trabalhos serão executados até setembro, com interdições parciais da via nesta terça-feira (2) e quarta-feira (3), das 8h às 18h. Durante as obras, o trânsito será feito em apenas uma pista. Agentes do Serviço de Trânsito e Transportes (Settrans) estão monitorando o fluxo de veículos para garantir a segurança de motoristas e pedestres.