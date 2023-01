Intervenção para a correção da rede de esgoto da rua Brígido de Melo Filho é iniciada pela Copasa

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) deu início ao trabalho de intervenção para recuperar da rede de esgoto da rua Brígido de Melo Filho, no bairro Bom Jesus, nesta terça-feira (24).

Em maio de 2022, a Prefeitura de Araxá concluiu a revitalização da via, porém, a antiga rede da companhia rompeu prejudicando o pavimento do local. De acordo com a Copasa, a previsão para finalização da obra é a primeira semana de fevereiro, a depender das condições do tempo.

Uma reunião para definir a intervenção foi realizada no começo desta semana, na Secretaria Municipal de Governo, conduzida pelo secretário Rick Paranhos, com participação dos vereadores Evaldo do Ferrocarril e João Veras, e equipe técnica da Copasa e da Prefeitura de Araxá.

O secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Ângelo França, explica que a Copasa realizará a troca da rede danificada. Já o Município fiscalizará o serviço e dará o apoio necessário para a recuperação da via.

“Esse era um trecho antigo, sem manutenção há cerca de 40 anos. A Copasa irá substituir as manilhas de cerâmica que estão apresentando esses defeitos e, caso haja alguma questão de drenagem pluvial, iremos nos programar para também fazer a substituição. Após a conclusão desse restauro, toda camada asfáltica da rua será recomposta”, destaca.

Segundo o engenheiro de operação da Copasa, Saulo Felício Teixeira, a estatal irá refazer toda rede de esgoto que estava irregular e de forma clandestina. “Nós descobrimos no final de dezembro que parte da rede de esgoto está embaixo dos imóveis naquela quadra, são mais ou menos 40 metros que serão remanejados para a via pública. A partir dessa alteração, vamos fazer um teste para ver se a rede está funcionando normalmente. A previsão de término é de 15 dias”, reforça.