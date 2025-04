IPDSA cria questionário para receber avaliações de atendimentos prestados

O Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) deu início a uma iniciativa piloto que permite aos cidadãos avaliarem, de forma anônima e rápida, o atendimento prestado na sede da instituição. A ação busca ouvir diretamente os contribuintes para aprimorar continuamente os serviços oferecidos.

A avaliação é feita por meio de um formulário on-line, acessado via QR Code, disponível após o atendimento presencial. O formulário contempla tanto o atendimento na recepção quanto o realizado pelos analistas.

Além disso, o questionário permite ao usuário indicar qual serviço foi utilizado, fazer uma avaliação geral e registrar elogios ou sugestões sobre o atendimento recebido. As respostas permitem ao IPDSA segmentar os dados por setor e compreender melhor os pontos fortes e as áreas que precisam de melhorias. Desde o início da ação, em 2 de abril, já foram registradas 142 avaliações, de um total de 448 atendimentos.

De acordo com o Chefe da Divisão de Informação e Administração do IPDSA, Lorian Farah, a iniciativa busca criar um termômetro da percepção do público. “Nossa intenção é identificar a visão geral que o contribuinte tem sobre o instituto e, diante dos possíveis gargalos apontados, realizar os ajustes necessários. Por isso, convidamos todos os cidadãos que utilizem nossos serviços a contribuir por meio dessa pesquisa”, destaca.

O IPDSA está localizado na Praça Coronel Adolfo, 33 – Centro. No local, serviços como alvará de funcionamento, aprovação de projetos (habite-se, regularização, alvará de construção), corte e poda de árvores, denúncias, licenciamento ambiental, e cancelamento e notificações de multas estão disponíveis para atendimento.