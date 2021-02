IPDSA muda para a praça Coronel Adolfo

A partir da próxima terça-feira (2), o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) passa a atender em novo endereço, na praça Coronel Adolfo, 33, Centro. A mudança oferece ao cidadão instalações mais adequadas ao trabalho desenvolvido pelo instituto.

O superintendente do IPDSA, Ney Dutra, destaca que o novo endereço faz parte de uma série de reestruturações que o instituto vai passar.

“O desenvolvimento de uma cidade está diretamente ligado ao crescimento sustentável e ordenado, em uma política urbana de limpeza adequada, com um plano de gerenciamento de resíduos sólidos bem elaborado e que leva em conta a preservação do meio ambiente”, afirma Ney.

Segundo ele, desde a criação do IPDSA, em 2002, Araxá passou por transformações comerciais, industriais e residenciais em seu espaço urbano, que exige uma revisão de determinadas normas e procedimentos do instituto.

“Também iremos ampliar nossa estrutura com aquisição de tecnologias que irão potencializar o nosso trabalho. Todas essas mudanças devem ser implementadas durante a gestão”, explica.

Por conta da mudança de endereço, tanto os telefones quanto o atendimento ao público externo estarão suspensos nesta sexta (26) e segunda (1º) para a organização das novas instalações.