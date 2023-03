Iprema terá sede própria com espaço amplo e mais acessível

O espaço que abrigava o Museu Calmon Barreto está sendo reformado para abrigar a sede própria do Instituto de Previdência Municipal de Araxá (Iprema), na rua Franklin de Castro, nº 160, no Centro. A obra está prevista para ser concluída em quatro meses.

O projeto contempla a reforma da cobertura do prédio, ampliação de salas, instalações hidráulicas e elétricas, além do recondicionamento do sistema sanitário, novos revestimentos, pintura e implantação de sistema de combate a incêndio e pânico para oferecer mais conforto e segurança.

De acordo com o superintendente do Iprema, Rogério Farah, a nova sede vai oferecer aos servidores públicos, aposentados e pensionistas um espaço novo com instalações modernas e melhor acessibilidade. “O prédio é um imóvel do Município, então, além de melhor localização, o Iprema passa para um prédio próprio e não terá despesa com aluguel”, completa.

Durante a reforma, o Iprema continua realizando seus atendimentos na Praça Hely França, nº 663, no Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. O instituto também realiza atendimentos pelo WhatsApp (34) 9.9972-7982.