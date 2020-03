Já começaram as vendas de ingressos para Queima do Alho

A organização do Araxá Rodeio Show iniciou neste fim de semana a venda de ingressos para a maior Queima do Alho da região. O lote único terá apenas dois mil bilhetes e já começou a ser vendido. “Esse limite é justamente para garantirmos a quem vai um atendimento melhor. Com esse número fechado, as comitivas se organizam em relação à quantidade de comida e de pessoas para o atendimento. Como tradicionalmente acontece, a procura é muito grande e, em breve, já devemos anunciar que os ingressos estão esgotados”, diz Luciano Rios, um dos organizadores, já comemorando o sucesso de vendas do primeiro fim de semana.

O ingresso para a Queima do Alho custa R$50. “A pessoa come à vontade e curte uma tarde de muita música e também de solidariedade. É sempre bom ressaltar que os recursos vão para entidades que fazem toda a diferença para a comunidade de Araxá. Quem for já está ajudando a Ampara, SOS, Consep e a Associação de Equoterapia Prosseguir”, conta.

A Queima do Alho abre oficialmente as atividades do Araxá Rodeio Show. No dia 4 de abril a partir das 11 horas no Expominas Araxá comitivas da região vão apresentar ao público o melhor da culinária rústica e saborosa das tropas de peões. O cardápio será divulgado em breve.

Serviço

Queima do Alho 2020 – ARS

Data: 4 de abril

Onde: Expominas Araxá

Horário: a partir de 11h

Ingressos limitados

Valor: R$ 50

Onde comprar:

Links, Moranguinho, Moranguinho Açaí, Empório do Pão, Farmácias Curare – Urciano Lemos, Farmácias Curare – Fertiza, Farmácias Curare – Espaço Deck, Farmácias Curare – Centro