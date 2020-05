João Salluz vende camisetas para lançar seu primeiro álbum “Paciência”

O músico araxaense João Salluz está divulgando a campanha de apoio ao lançamento de seu primeiro CD. O álbum “Paciência”, que também é o nome da música de trabalho, deve ser lançado nos próximos meses.

Para apoiar o projeto missionário basta adquirir a camiseta entrando em contato pelas redes sociais de João Salluz ou pelo telefone (34) 98843-7089. O valor da camiseta é R$ 30.

Facebook: https://www.facebook.com/joaosalluz/

Instagram: @joaosalluz

João Salluz

O araxaense começou na vida missionária, aos 12 anos, ao tocar em seu primeiro ministério de música católica. Morou na cidade Barcarena (PA) de 1998 a 2014, e em 2015 retornou para Araxá. Na cidade natal, João Salluz integrou o ministério de música da Paróquia Sagrada Família. Além da vida missionária em sua paróquia, João também já participou de vários retiros locais e regionais. No ano passado, o músico participou do ministério Amor e Profecia e viajou por várias cidades da região Sudeste.

Esse ano, João Salluz está trabalhando no lançamento de seu primeiro CD, com propósito missionário de fazer suas canções e composições chegarem aos que mais precisam.

Projeto Paciência

O álbum será composto por mensagens religiosas e reflexivas. Em resumo, o projeto ficará dividido da seguinte forma:

Produção Musical do CD: Mil cópias

Confecção da capa do disco com ficha técnica do projeto em cada cópia

Lançamento do CD

Evento comemorativo

Aberto ao público

Local e data a definir

Videoclipe musical

Produção da música de trabalho “Paciência”

Divulgação do trabalho missionário