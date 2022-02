Lightning Motorcycles e CBMM apostam na tecnologia do Nióbio para quebrar recorde de velocidade

Potencializar desempenho e velocidade. Esse é o objetivo que levou a Lightning Motorcycles, reconhecida pelo pioneirismo na indústria da mobilidade elétrica e pelas inovações na produção de motocicletas elétricas, a aliar-se com a brasileira CBMM, líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio.

Formalizada em janeiro deste ano, a parceria com a empresa sediada no Vale do Silício (EUA) tem como objetivo fomentar as aplicações de Nióbio no setor de mobilidade e criar um veículo de duas rodas elétrico que alcance potência e velocidade suficientes para quebrar o atual recorde de velocidade em terra (Land Speed Record, ou LSR) com uma motocicleta comercial. A iniciativa pretende inovar e testar a aplicação do Nióbio em diversos componentes do veículo, de modo a melhorar o seu desempenho e, com isso, ultrapassar a marca dos 400 km/h (250 mph).

De acordo com a gerente de desenvolvimento de mercado da CBMM, Mariana Perez de Oliveira, a parceria com a Lightning Motorcycles é especialmente estratégica, pois servirá de plataforma para experimentar e testar tecnologias de Nióbio em veículos de alto desempenho.

“A ideia é demonstrar, na prática, as vantagens da aplicação do Nióbio, uma vez que a adição do material poderá trazer inúmeros benefícios ao projeto visando redução de peso e maior eficiência energética, além de também contribuir diretamente com a segurança.” Mariana completa que o acordo é de longo prazo, uma vez que o protótipo servirá também como conceito para projetos futuros.

“O peso é um inimigo para a moto.”

Richard Hatfield, CEO da Lightning Motorcycles

“Reduzir o peso é essencial para motocicletas de alto desempenho e, por isso, já estamos utilizando algumas aplicações de Nióbio”, afirma o CEO e fundador da Lightning Motorcycles, Richard Hatfield. Confiante com a parceria, ele afirma “estamos entusiasmados em trabalhar com a CBMM para irmos além nas inovações com a tecnologia do Nióbio, o que pode gerar benefícios significativos não apenas para motocicletas de alta performance, mas para todos os tipos de veículos.”

MOBILIDADE ELÉTRICA

A gerente da CBMM completa que “além das tecnologias já utilizadas pela Lightning no módulo de carregamento da bateria, o Nióbio oferece vantagens quando aplicado em outros materiais que vão além da redução de peso, permitindo uma verdadeira revolução na mobilidade”. A aplicação do Nióbio na indústria siderúrgica, por exemplo, já é realidade na fabricação de aços de alta resistência, amplamente utilizados na indústria automotiva, uma vez que permite o desenvolvimento de componentes mais resistentes, que desempenham papel crucial no aumento da segurança veicular.

As possibilidades do Nióbio na indústria automotiva são inúmeras e podem ir desde o melhor desempenho do sistema de freio, propiciando menor desgaste, maior durabilidade e melhor eficiência desse componente, até o uso em materiais para cátodos e ânodos de baterias veiculares para obter características únicas de recarga ultrarrápida e maior densidade energética em comparação às tecnologias empregadas nas baterias de íons de lítio tradicionais. “Atualmente, as tecnologias contendo Nióbio estão entre os materiais mais avançados para o desenvolvimento da próxima geração de baterias”, destaca Mariana.

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 400 clientes, em 50 países. Sediada no Brasil, com escritórios e subsidiárias na China, Países Baixos, Singapura, Suíça e Estados Unidos, a companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial, saúde e energia. Em 2019, investiu na 2DM, empresa dedicada ao Grafeno e, em 2021, nas startups Echion e Battery Streak. Os investimentos visam novos desenvolvimentos em materiais para baterias de íons de lítio. Para mais informações, visite: cbmm.com/pt/media-center

Sobre a Lightning Motorcycles

Responsável por produzir motocicletas elétricas premium de alto desempenho com as tecnologias mais avançadas do mundo, a missão da Lightning Motorcycles é desenvolver um transporte elétrico de classe mundial sob duas rodas que ofereça a eficiência, o desempenho e a acessibilidade necessários para permitir a utilização generalizada de motocicletas elétricas ao redor do globo. A Lightning é uma empresa de tecnologia que atua há 14 anos no desenvolvimento de funcionalidades para veículos elétricos por meio da inovação e da competição, tanto nas pistas quanto no mercado. Para mais informações, visite: lightningmotorcycle.com