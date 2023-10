Fatores que motivam o desenvolvimento dos jogos e aplicativos móveis no cenário nacional

O ritmo das mudanças no setor da tecnologia tem sido veloz, com um conjunto de funcionalidades que rumam para novas experiências de consumo de conteúdo. Neste contexto, o desenvolvimento móvel é o principal foco em razão de suas potencialidades e preferências de utilização dos usuários. Essa ênfase se deve às diversas vantagens do consumo de entretenimento através dos dispositivos móveis. Em seguida veremos o que tem impulsionado o desenvolvimento dessa modalidade no cenário nacional.

Fonte: Pexels

Elevada mobilidade

Os jogos para celular foram uma das primeiras formas de entretenimento digital que as pessoas conseguiam levar consigo para onde quer que fossem. Essa mobilidade continua sendo uma das principais razões para o crescimento dos jogos móveis, permitindo que jogadores e entusiastas tenham acesso ao entretenimento a qualquer hora, em qualquer lugar. Graças ao desempenho da tecnologia moderna e da compatibilidade entre dispositivos é possível, por exemplo, que um usuário jogue roleta online na presença de um dealer, o qual, por meio de transmissão ao vivo, gira a roleta e lança a bola em tempo real. O mesmo acontece com os caça-níqueis online, que possuem visuais incríveis em qualquer tela e dão acesso a todos os símbolos e prêmios presentes no formato tradicional, garantindo assim uma experiência completa.

Outro bom exemplo do avanço das funcionalidades de jogos móveis são os jogos de cartas ao vivo com crupiê, bastando apenas uma conexão de internet estável. A capacidade de oferecer conteúdo móvel tem sido prioridade para os entusiastas do entretenimento e, sendo assim, o desenvolvimento dessa modalidade tem focado na compatibilidade entre dispositivos a fim de aprimorar a experiência dos jogadores e permitir que tenham um acesso mais amplo aos seus meios de entretenimento favoritos. Desse modo, à medida que os dispositivos se tornam mais capacitados, os jogos e aplicativos móveis são cada vez mais utilizados para o consumo de diversos tipos de entretenimento.

Capacidades tecnológicas

Atualmente existe um conjunto de tecnologias extensas que garantem a inovação nas principais indústrias de otimização de processos e serviços digitais. As interfaces, equipamentos, dispositivos e aplicativos têm acompanhado a evolução da última geração, com melhor desempenho em termos de velocidade e conexão de internet. Além disso, o desenvolvimento de softwares se aprimora a cada dia mais, ao passo que a realidade aumentada tem sido uma das tecnologias com melhor aproveitamento móvel, apresentando uma infinidade de utilidades através da câmera do celular. Compras online na IKEA, interação com o ambiente real à nossa volta em Pokémon GO e navegação no mundo real com o Google Maps são alguns dos exemplos de aplicativos populares mais recentes.

Fonte: Pexels

Custo e financiamento

Outro fator para o rápido crescimento dos jogos e aplicativos são os custos de produção e a facilidade de publicação, quando comparados com outros formatos. A preferência pelos formatos móveis se deve ao conjunto completo de operações e atividades possíveis de realizar no celular. Sua divulgação também é mais fácil e eficiente através da listagem na Play Store e na App Store, onde os usuários podem acessar a descrição e a classificação antes de fazer a instalação. Equipes pequenas podem ter sucesso, já que o financiamento e os custos para lançar um aplicativo ou um jogo são mais acessíveis. Da mesma forma, as plataformas atuais de desenvolvimento de jogos e aplicativos também estão mais sofisticadas, permitindo uma otimização em todas as fases de planejamento, execução e distribuição.

Os dispositivos móveis são populares desde a sua origem. A mobilidade, antes reservada apenas para chamadas, passou a ser possível para um conjunto completo de operações, funções e atividades, tais como o acesso ao entretenimento digital. Por sua vez, financiamentos e custos reduzidos impulsionam uma oferta extensa de jogos e aplicativos. Com uma variedade de tecnologias se desenvolvendo e se interligando, os dispositivos móveis certamente continuarão sendo o formato preferido dos usuários e também dos desenvolvedores, que focam cada vez mais nessa modalidade.