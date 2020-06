Live “Pedal Solidário dos Amigos” arrecada 320 cestas básicas

A live solidária realizada pelo triatleta Jhonathan Castro e o educador físico Ernani Montandon, no sábado (20), em prol de famílias em vulnerabilidade social arrecadou 320 cestas básicas que serão doadas para famílias carentes de Araxá e Uberaba.

A ação foi apoiada pela campanha “Distribuindo o Bem”, com o repasse de 100 cestas, uma iniciativa da Distribuidora Rio Branco de Petróleo no enfretamento à pandemia do novo coronavírus. As outras 220 foram angariadas ao longo de seis horas, onde os atletas exercitaram o ciclismo de rolo. A triagem já foi iniciada e as entregas às famílias começarão ainda nesta semana.

Esta é a segunda vez que o “Distribuindo o Bem” beneficiou cidades da sua área de atuação. Na primeira edição, foram doados 5 mil litros de álcool para transformação em álcool líquido 70% e na sua forma em gel. Mais de 20 hospitais e entidades assistenciais foram atendidos.

A oportunidade de apoiar a live foi ao encontro do objetivo da campanha e também é uma forma de enaltecer o gesto de solidariedade dos dois idealizadores, colaboradores da fundação, instituição essa que há 17 anos e com um histórico de já ter beneficiado a mais de 12 mil crianças e adolescentes é o maior projeto de responsabilidade social do Grupo Rio Branco.