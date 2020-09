Live teatral ensina crianças a se protegerem da violência

Depois do sucesso da apresentação da peça teatral “Casa de Bonecas”, realizada em diversas escolas e centros educacionais, e com uma exibição exclusiva dentro da programação do FestNatal em 2018, Rebeca (a protagonista) e sua turma, estarão de volta em mais uma emocionante história que irá abordar de forma lúdica e sensível a questão da violência infantojuvenil.​

Nesta nova aventura eles contarão a história de Florence, antes da chegada do “Monstro” e como tudo ficou depois que ele apareceu. Em uma abordagem sutil de temas da violência infantojuvenil, a peça visa conscientizar adultos e crianças sobre a importância de não se calar diante de diversas situações e como proteger as crianças vulneráveis.

Em razão da pandemia deste ano, não foi possível a realização presencial da peça nas escolas e centros educacionais, conforme estava programado. Contudo, as crianças e adolescentes do “Teatro Sombra” do Centro Julio Dário, sob a direção teatral de Diogo Meira, já retornaram aos ensaios, com todos os protocolos de segurança, e estão prontos e afiados para uma apresentação surpreendente!

A apresentação irá acontecer em formato “LIVE” e será exibida na página da campanha “Todos Contra a Violência Infantojuvenil”, pelo facebook. Será na quinta-feira (17/09) às 19h30. Também haverá acessibilidade para deficientes auditivos por meio de intérprete de libras, além do sorteio de dezenas de brindes como kits da campanha, bolsas, pizzas, sushi etc. para alegrar ainda mais a noite especial.

Uma emocionante história para assistir com toda a família!​