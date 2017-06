Mãe morre e filha fica ferida em acidente de moto

No inicio da tarde desta quarta-feira (31), uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar socorro às vítimas de um acidente de moto na Avenida Dr. Danilo Cunha. Os Bombeiros informaram que a condutora S.A.S de 34 anos, perdeu o controle direcional e acabou colidindo com um poste. Ela não resistiu aos ferimentos.

Sua filha de 11 anos, que estava na garupa, estava consciente e apresentava escoriações no braço esquerdo. Ela foi encaminhada para o Pronto Atendimento Municipal (PAM) onde permanece internada em observação.