Mães comemoram auxílio financeiro da Prefeitura de Araxá

As histórias das famílias beneficiadas são, em sua maioria, semelhantes. Mães solteiras, jovens, desempregadas e que vivem em situação de pobreza. Cerca de 70% das pessoas que tiveram o cadastro aprovado no Programa Renda Básica Araxá têm esse perfil e necessitam de programas sociais para sustentar sua família. Das 1.590 pessoas beneficiadas com o projeto, cerca de 1.100 famílias vivem essa realidade.

Esse é o caso da Carolina Dias da Silva, 39 anos, que tem quatro filhos e é arrimo da família. “O Renda Básica vai me ajudar muito. Eu estou desempregada, com filho pequeno para cuidar e hoje só tenho a renda do Bolsa Família (Auxílio Brasil). Preciso comprar fralda, leite, materiais escolares para as crianças e esse auxílio da Prefeitura de Araxá vai ser uma boa para mim. Essa ajuda é muito importante”, conta.

Letícia Cristina Martins, 25 anos, mora com os dois filhos e também está desempregada. “Hoje meu sustento e dos meus filhos provém de Bolsa Família (Auxílio Brasil) e programas sociais. Esse projeto Renda Básica é importante para a gente. Vai me ajudar bastante a comprar o leite, arroz, feijão, bolacha. Vai ajudar bastante”, afirma a jovem.

Para participar do Programa Renda Básica Araxá, alguns critérios foram colocados como prioridade, como por exemplo, famílias chefiadas por mulheres, famílias que tem em sua composição crianças, especialmente com deficiência, e famílias em vulnerabilidade social. “Hoje, esse grupo é o que mais precisa. Uma demanda, infelizmente, muito grande e que terão uma ajuda financeira para passar por esse período de dificuldades”, ressalta a coordenadora do Programa Renda Básica Araxá, Stella Teixeira.