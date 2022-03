Mais de 2.000 atendimentos já foram feitos pela Sala Mineira do Empreendedor em Araxá

Em um cenário de pandemia, o trabalho de consultoria e capacitação voltado aos empreendedores torna-se crucial para contornar os impactos e fortalecer os negócios. Desempenhando este papel desde maio de 2021, a Sala Mineira do Empreendedor já prestou 2.136 atendimentos em Araxá. Deste total, 1.650 foram voltados para microempreendedores individuais (MEI).

A Sala Mineira do Empreendedor é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Minas Gerais (Sebrae Minas), Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg) e Sindicato do Comércio de Araxá (Sindicomércio).

A unidade oferta atendimento exclusivo, gratuito e de qualidade aos empreendedores, por meio de orientações, serviços e capacitações que visam facilitar, desburocratizar e agilizar o acesso aos serviços necessários para a abertura e manutenção de sua empresa.

A maioria dos atendimentos foi para pessoas jurídicas, totalizando 1.702 empresas. “As demandas trazidas por pessoas físicas geralmente são em relação a orientações para formalização ou capacitação através dos cursos oferecidos. Ou seja, em um próximo atendimento, muitas delas acabam retornando à Sala Mineira para se tornarem pessoas jurídicas”, explica a agente de Desenvolvimento da Sala Mineira, Sebastiana Barbosa.

Um apoio que veio na hora certa, destaca Sebastiana. “Muita gente foi demitida por causa da pandemia e muitos profissionais não tinham como exercer suas atividades. E essas pessoas precisaram se reinventar para garantir uma renda. Então, surgiram muitos jardineiros, salgadeiros, eletricistas, pedreiros, dentre outros profissionais que viram a importância de se formalizarem para garantir a continuidade de benefícios assegurados ao contribuinte da Previdência Social. Além disso, recebemos pessoas que buscaram preparo, capacitação e orientação para planejar e abrir o seu negócio”, aponta Sebastiana.

A Sala Mineira do Empreendedor fica na sede do Sindicomércio, na rua Dr. Edmar Cunha, nº 260, no bairro Santa Terezinha.