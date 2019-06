Mais de 50% das ruas do bairro São Domingos já foram recapeadas pela Prefeitura

A recuperação da pavimentação asfáltica do bairro São Domingos, segue em ritmo acelerado. A Administração Municipal tem previsão de executar os serviços em quatro meses, seguindo depois para os bairros Boa Vista II e Serra Morena. O Prefeito Aracely de Paula, esteve visitando os bairros nesta quarta-feira, 19, e ressaltou que a governo está priorizando a periferia da cidade. “Estamos respeitando a dignidade humana de cada cidadão de Araxá. Não podemos admitir que a periferia seja esquecida e abandonada por 20, 30 anos. É um respeito nosso, é uma homenagem nossa àqueles que foram esquecidos em várias circunstâncias e não gostaríamos que a nossa Administração fosse culpada desse abandono que assola várias cidades nesse país”.

O Secretário de Serviços Urbanos, Marco Antônio Rios, ressaltou que o recapeamento das ruas segue em ritmo acelerado principalmente em função do tempo que permite agilidade das obras. Reforça que não há problemas com chuvas que possam causar interrupções ou contratempos, atrasando as etapas do trabalho. “Nós recebemos a autorização do Prefeito Aracely, a Administração está executando o recapeamento com recursos próprios e estamos recuperando todas as vias públicas desses bairros da região oeste da cidade. O pavimento do tem mais de 25 anos e agora está sendo recuperado com um material de qualidade. Iniciamos por uma das regiões que estavam mais necessitadas desse serviço”,

O senhor João Ricardo Olegário de Souza, tem 68 anos, é um dos moradores mais antigos do bairro São Domingos. “Estou muito feliz, já arrumaram a rua onde moro, estava precisando demais, nunca tivemos um serviço como esse, está muito bom”.

De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, já foram recapeadas as ruas: Pernambuco, Dirceu Morais de Siqueira, Messias Tomas de Aquino, Terezinha Ribeiro, José Paulo da Silva, Belchior Gonçalves e Olinda Rosa.