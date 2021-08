Média de atendimentos do Procon Araxá cresce 33% no primeiro semestre

No primeiro semestre de 2021, o número médio de atendimentos mensais realizados pelo Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Araxá foi 33% maior no primeiro semestre em relação à média registrada no mesmo período em 2020. E agora, com a designação de mais dois servidores para ajudar na demanda, o órgão vai ampliar para 20 senhas distribuídas diariamente.

Conforme a secretária executiva do Procon, Belma Nolli, o ano de 2020 foi encerrado com uma média de 10 a 12 senhas distribuídas diariamente e apenas um servidor lotado na autarquia.

“Logo no início da gestão, o prefeito Robson Magela designou mais cinco servidores para o Procon. Esse reforço da nossa equipe possibilitou finalizarmos o primeiro semestre de 2021 com 3.940 atendimentos realizados. Agora, com mais esses dois novos servidores, enquanto eles passam por treinamento, vamos ampliar para 15 senhas diárias. Após o treinamento, ainda este mês, teremos condição de ampliar para 20”, explica. No ano passado, durante todo o ano, foram realizados 5.927 atendimentos.

Atendimentos



– 2021 (1º semestre) – 3.940 atendimentos

– 2020 – 5.927 atendimentos

De acordo com ela, esse reforço chega em boa hora, uma vez que a pandemia acabou fazendo com que as reclamações referentes a golpes pela internet aumentassem expressivamente. “Golpistas usam as redes sociais, se passam por outras pessoas, ou até mesmo por instituições financeiras, e conseguem aplicar golpes nos consumidores. A dica é estar bem informado e atento, usar sites conhecidos, jamais compartilhar dados pessoais pelo telefone ou internet e não instalar programas ou aplicativos enviados por terceiros”, orienta.

O Procon Araxá fica na rua Perdizes, nº 280, no Centro. As senhas começam a ser distribuídas às 9h e os atendimentos seguem até as 17h, de segunda a sexta-feira.